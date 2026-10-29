Гонщик Кімі Антонеллі пропустить медіадень Гран-прі Мехіко через хворобу — Sky Sports News

Гонщик Формули-1 Кімі Антонеллі пропустить обов’язкові медіазаходи в четвер перед Гран-прі Мехіко в Мексиці через вірусне захворювання. Він відновлюється перед п’ятничними тренуваннями на автодромі імені братів Родрігес.

Звільнення від медіаобов’язків

Як повідомляє Sky Sports News, у Mercedes заявили, що Міжнародна автомобільна федерація звільнила Антонеллі від обов’язкових медіаобов’язків як запобіжний захід, щоб він міг відпочити перед вікендом. У команді додали, що гонщик почувається недобре, але очікують на його повернення в п’ятницю.

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Шанси на титул

Антонеллі очолює чемпіонат і може здобути титул чемпіона світу за підсумками гонки в неділю, 1 листопада. За даними Sky Sports News, для цього йому достатньо фінішувати у першій дев’ятці. У такому разі 20-річний гонщик стане наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1, перевершивши рекорд Себастьяна Феттеля на три роки. Перші дві практики заплановані на п’ятницю, 30 жовтня, кваліфікація відбудеться в суботу, а гонка — у неділю.

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