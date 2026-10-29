W Polsce sędzia Szymon Marciniak został wyznaczony na głównego arbitra meczu między Rakowem Częstochowa a Pogonią Szczecin w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie będzie ostatnim meczem w ramach tej kolejki mistrzostw Polski.

Skład zespołu sędziowskiego

Asystentami Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz i Michał Obukowicz, a sędzią rezerwowym będzie Mateusz Jenda. Za pracę systemu VAR będą odpowiadać Kornel Paszkiewicz i Adam Karasewicz, informuje Interia Sport.

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Poprzedni mecz Marciniaka

W ubiegłym tygodniu Marciniak prowadził mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań, który zakończył się zwycięstwem gości 2:1. Jedna z decyzji arbitra wywołała dyskusję w mediach: nie pokazał drugiej żółtej kartki piłkarzowi Legii Pawłowi Wszołkowi. Publikacja zaznacza, że pojawiały się także żądania podyktowania rzutu karnego na korzyść gospodarzy.

Inne nominacje na kolejkę

Mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa poprowadzi Łukasz Kuźma. Na spotkanie Lecha Poznań z Wisłą Kraków wyznaczono Pawła Raczkowskiego.

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