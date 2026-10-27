UEFA przełożyła mecz Ligi Europy pomiędzy francuskim Stade Rennais a greckim Olympiakosem z powodu strajków i demonstracji zaplanowanych we Francji na 5 listopada. Spotkanie, które miało rozpocząć się w czwartek o 18:45, odbędzie się w środę, 4 listopada, o 16:30.

Decyzja z powodu ograniczeń bezpieczeństwa

Jak informuje Interia Sport, władze departamentu Ille-et-Vilaine zakazały rozegrania spotkania w pierwotnie wyznaczonym terminie. Jako powód wskazano planowane protesty społeczne oraz niemożność zagwarantowania niezbędnych warunków bezpieczeństwa podczas meczu piłkarskiego.

UEFA oświadczyła, że francuskie władze poinformowały organizację o niemożności zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa podczas meczu. Po konsultacjach z lokalnymi władzami i oboma klubami podjęto decyzję o rozegraniu spotkania dzień wcześniej.

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W Rennes grają polscy piłkarze

W Stade Rennais występują polscy piłkarze Przemysław Frankowski i Sebastian Szymański. W poprzednim meczu ligi francuskiej ze Strasbourgiem Szymański zdobył dwie bramki, a Frankowski zaliczył asystę. Rennes wygrało 3:0.

W dwóch pierwszych kolejkach Ligi Europy Stade Rennais pokonało OFI Kreta 2:1 i zremisowało 2:2 z Juventusem. Olympiakos w tych meczach pokonał Jagiellonię 2:1, a także Olympique Marsylia 1:0.

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