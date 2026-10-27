УЕФА перенесла матч Лиги Европы между французским «Стад Ренном» и греческим «Олимпиакосом» из-за забастовок и демонстраций, запланированных во Франции на 5 ноября. Игра, которая должна была начаться в четверг в 18:45, состоится в среду, 4 ноября, в 16:30.

Решение из-за ограничений безопасности

Как сообщает Interia Sport, власти департамента Иль и Вилен запретили проводить поединок в первоначально установленное время. Причиной назвали запланированные общественные протесты и невозможность гарантировать необходимые условия безопасности для футбольного матча.

В УЕФА заявили, что французские власти сообщили организации о невозможности обеспечить необходимый уровень безопасности во время игры. После консультаций с местными властями и обоими клубами было принято решение провести встречу на день раньше.

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За «Ренн» играют польские футболисты

За «Стад Ренн» выступают польские футболисты Пшемыслав Франковский и Себастьян Шиманьский. В предыдущем матче чемпионата Франции против «Страсбура» Шиманьский оформил дубль, а Франковский отдал результативную передачу. «Ренн» победил со счетом 3:0.

В двух стартовых турах Лиги Европы «Стад Ренн» обыграл ОФИ с Крита со счетом 2:1 и сыграл вничью 2:2 с «Ювентусом». «Олимпиакос» в этих матчах победил «Ягеллонию» — 2:1, а также «Олимпик» Марсель — 1:0.

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