Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла все 24 матча первого раунда Кубка короля, которые должны были состояться в среду в Испании. Решение приняли после столкновения двух высокоскоростных поездов в провинции Толедо, сообщает The Independent.

Перенос матчей

В федерации заявили, что перенесли запланированные на день и вечер поединки в знак уважения и солидарности с жертвами аварии. RFEF пообещала объявить новое расписание турнира и окончательное время проведения отложенных матчей в ближайшие дни.

В среду выступления в Кубке короля должны были начать клубы высшего дивизиона, в том числе «Валенсия», «Сельта» и «Реал Бетис». «Реал Мадрид» и «Барселона» присоединяются к соревнованиям в декабре, начиная со стадии 1/16 финала, из-за участия в Суперкубке Испании.

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Авария в провинции Толедо

Столкновение произошло вскоре после 09:00 между городами Мора и Оргас. В нем участвовали высокоскоростные поезда Renfe и Iryo, следовавшие из Мадрида в Севилью. Всего в двух поездах находились 544 человека.

По данным представителя властей автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, в результате аварии с рельсов сошли два вагона. По состоянию на момент публикации опасались, что погибнуть могли по меньшей мере 46 человек; местные власти предупреждали, что число жертв может возрасти. «Реал Мадрид» и «Атлетико» выразили соболезнования семьям погибших, пострадавшим и всем, кого затронула трагедия.

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