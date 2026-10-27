Anglia straciła Peppera i van Rensburga na jesień — The Guardian

Reprezentacja Anglii w rugby straciła skrzydłowego Bath Guya Peppera i środkowego Bristol Benharda van Rensburga na cały okres jesienny. Główny trener zespołu Steve Borthwick czeka również na informacje o stanie podstawowego łącznika ataku Fina Smitha, który leczy uraz łydki.

Jak informuje The Guardian, Pepper doznał urazu kostki w meczu z Gloucester w ubiegły piątek i będzie pauzował kilka tygodni. Van Rensburgowi również zalecono odpoczynek i regenerację po dwóch poważnych wstrząśnieniach mózgu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Niepewność w sprawie Smitha

Fin Smith doznał urazu łydki w meczu z Leicester. Borthwick oświadczył, że wciąż nie wiadomo, czy zawodnik Northampton będzie mógł zagrać przeciwko Australii w przyszłym tygodniu. Trener planuje ogłosić skład na niedzielny mecz około środy, ale zaznaczył, że ma do dyspozycji innych wysokiej klasy łączników ataku — George'a Forda i Marcusa Smitha.

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Inny zawodnik Bath, młynarz Kepu Tuipulotu, opuścił trening w Bagshot z powodu urazu nogi. Jego ciężkość mają ocenić lekarze. Tymczasem Seb Atkinson, który wracał do zdrowia po problemach z kolanem, oraz Manny Feyi-Waboso z urazem tylnej części uda mają, jak się oczekuje, móc zagrać w ten weekend odpowiednio dla Gloucester i Exeter.

Mecze klubowe przed spotkaniem z Australią

Zgodnie z porozumieniem między Rugby Football Union a klubami zespoły mogą korzystać z zawodników reprezentacji po uzyskaniu zgody sztabu medycznego Anglii. Borthwick zaznaczył, że martwi się o stan swoich podopiecznych podczas meczów krajowych rozgrywek, ponieważ reprezentacja ma mniej czasu na przygotowania z powodu uwzględnienia w kalendarzu finałowego weekendu Nations Championship.

W przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata, a Anglii pozostało dziewięć meczów testowych do końcowego etapu przygotowań do turnieju. Borthwick nazwał jesienną serię ostatnią okazją do gry z rywalami z półkuli południowej przed mundialem.

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