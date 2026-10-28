W Gwangju w Korei Południowej japoński praworęczny miotacz Keisho Shirakawa z KIA Tigers oraz Choi Won-tae z Samsung Lions rozpoczną trzeci mecz drugiej rundy play-offów Koreańskiej Organizacji Baseballowej (KBO). Po dwóch spotkaniach serii do trzech zwycięstw jest remis 1:1, informuje Korea Herald.

Pierwsze dwa mecze odbyły się w Daegu. Tigers wygrali pierwsze spotkanie 5:1, a Lions odpowiedzieli następnego dnia zwycięstwem 8:3. Trzeci i czwarty mecz odbędą się na domowym boisku Tigers w Gwangju w czwartek i piątek; oba spotkania zaplanowano na godz. 18:30 czasu lokalnego.

Shirakawa po udanym debiucie

Shirakawa zadebiutował w play-offach KBO 20 października w meczu przeciwko LG Twins. W ciągu pięciu inningów pozwolił na jeden run i cztery hity, a także zaliczył dziewięć strikeoutów. W tym meczu Tigers rozgromili rywali 13:1 i awansowali do kolejnej rundy. Menedżer zespołu Lee Bum-ho powiedział po meczu, że japoński miotacz przewyższył jego oczekiwania.

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W trzech spotkaniach sezonu zasadniczego przeciwko Lions Shirakawa miał ERA na poziomie 3,68. W 14 i dwóch trzecich inninga zaliczył 10 strikeoutów, ale oddał również 11 walków. Koo Ja-wook z Lions zdobył dwa hity w sześciu podejściach przeciwko Shirakawie, w tym double, natomiast Jeon Byung-woo wybił jedynego home runa zespołu w starciach z nim.

Statystyki Choia przeciwko Tigers

Choi Won-tae miał słabe statystyki w meczach play-off przed ubiegłym rokiem: w 18 wcześniejszych spotkaniach jego ERA wynosiło 11,16. W play-offach 2025 rozegrał sześć bezpunktowych inningów przeciwko SSG Landers, a w kolejnej serii z Hanwha Eagles przepracował siedem inningów i pozwolił na jeden run.

Jednocześnie w trzech meczach sezonu zasadniczego przeciwko Tigers w tym roku ERA Choia wynosiło 8,10: w 13 i jednej trzeciej inninga pozwolił na 17 hitów, w tym dwa home runy. Kim Do-young i Harold Castro wybili przeciwko niemu home runy, a Park Jae-hyun zdobył pięć hitów w ośmiu podejściach. Zwycięzca serii awansuje do Korean Series. W dziewięciu z 16 wcześniejszych serii tego formatu, przy stanie 1:1, zwycięzca trzeciego meczu ostatecznie wygrywał serię.

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