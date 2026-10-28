В Кванджу, Южная Корея, японский праворукий питчер Кейшо Сиракава из KIA Tigers и Чхве Вон Тхэ из Samsung Lions выйдут стартовыми питчерами на третий матч второго раунда плей-офф Корейской бейсбольной организации (KBO). После двух игр серии до трех побед счет равный — 1:1, сообщает Korea Herald.

Первые два матча прошли в Тэгу. Tigers выиграли первую игру со счетом 5:1, а Lions на следующий день ответили победой 8:3. Третий и четвертый матчи состоятся на домашнем поле Tigers в Кванджу в четверг и пятницу; начало обеих игр запланировано на 18:30 по местному времени.

Сиракава после удачного дебюта

Сиракава дебютировал в плей-офф KBO 20 октября в матче против LG Twins. За пять иннингов он пропустил один ран, позволил четыре хита и оформил девять страйкаутов. В той игре Tigers разгромили соперников со счетом 13:1 и вышли в следующий раунд. Менеджер команды Ли Бом Хо после матча заявил, что японский питчер превзошел его ожидания.

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В трех встречах регулярного сезона против Lions у Сиракавы был ERA 3,68. За 14 и две трети иннинга он сделал 10 страйкаутов, но также допустил 11 уоков. Ку Джа Ук из Lions выбил два хита в шести выходах на биту против Сиракавы, включая дабл, а Чон Бён У выбил единственный хоум-ран команды в противостоянии с ним.

Статистика Чхве против Tigers

У Чхве Вон Тхэ была сложная статистика в матчах плей-офф до прошлого года: в 18 предыдущих играх его ERA составлял 11,16. В плей-офф 2025 года он провел шесть сухих иннингов против SSG Landers, а в следующей серии с Hanwha Eagles отработал семь иннингов и пропустил один ран.

В то же время в трех матчах регулярного сезона против Tigers в этом году ERA Чхве составлял 8,10: за 13 и одну треть иннинга он позволил 17 хитов, среди которых два хоум-рана. Ким До Ён и Гарольд Кастро выбивали против него хоум-раны, а Пак Дже Хён заработал пять хитов в восьми выходах на биту. Победитель серии выйдет в Корейскую серию. В девяти из 16 предыдущих серий такого формата при счете 1:1 победитель третьего матча в итоге выигрывал серию.

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