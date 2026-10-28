在韩国光州，KIA Tigers队的日本右投手白川圭翔和Samsung Lions队的崔原泰将作为先发投手出战韩国棒球组织（KBO）季后赛第二轮的第三场比赛。五战三胜制系列赛前两场过后，双方战成1比1，《韩国先驱报》报道。

前两场比赛在大邱举行。Tigers以5比1赢下首场比赛，Lions则在次日以8比3获胜作出回应。第三场和第四场比赛将于周四和周五在光州Tigers的主场进行，两场比赛均定于当地时间18时30分开赛。

白川圭翔成功完成季后赛首秀后

白川圭翔于10月20日在对阵LG Twins的比赛中完成KBO季后赛首秀。他在五局中失1分、被击出4支安打，并送出9次三振。该场比赛中，Tigers以13比1大胜对手，晋级下一轮。球队主教练李范浩赛后表示，这名日本投手的表现超出了他的预期。

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在常规赛对阵Lions的三次交手中，白川圭翔的自责分率为3.68。他在14又三分之二局中送出10次三振，但也投出11次保送。Lions的具滋昱在面对白川圭翔的6个打席中取得2支安打，其中包括一支二垒安打；全炳佑则击出了球队面对他时唯一的一记本垒打。

崔原泰对阵Tigers的统计数据

崔原泰在去年之前的季后赛数据不佳：在此前18场比赛中，他的自责分率为11.16。在2025年季后赛中，他在对阵SSG Landers时投出6局无失分，随后在对阵Hanwha Eagles的系列赛中投满7局并失1分。

不过，在今年常规赛对阵Tigers的三场比赛中，崔原泰的自责分率为8.10：他在13又三分之一局中被击出17支安打，其中包括2支本垒打。金度英和哈罗德·卡斯特罗都从他手中击出本垒打，朴宰贤则在8个打席中取得5支安打。系列赛胜者将晋级韩国大赛。在此前16个以1比1开局的同赛制系列赛中，有9次第三场比赛的胜者最终赢得了系列赛。

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