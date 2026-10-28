Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, как ожидается, будет вне игры как минимум до января из-за травмы голени. Об этом сообщает BBC Sport.

23-летний словенский футболист не выходил на поле за клуб после матча Кубка английской лиги против «Брайтона» 16 сентября, когда его заменили на 66-й минуте. Шешко прошёл несколько обследований, чтобы установить характер проблемы.

Травма после удара

По информации источников BBC Sport, речь идёт не о синдроме медиального большеберцового стрессового повреждения, а о травме, полученной в результате удара. Похожая проблема беспокоила форварда в прошлом году и обострилась в мае в матче против «Ливерпуля». Из-за этого он пропустил три заключительных поединка сезона в Премьер-лиге, а также весь предсезонный период.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «РБ Лейпциг» в августе 2025 года за 73,7 млн фунтов стерлингов. С тех пор он провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне футболист, несмотря на восемь пропущенных игр, стал лучшим бомбардиром команды в Премьер-лиге вместе с Брайаном Мбемо — по 11 голов.

Матчи, которые пропустит форвард

В этом сезоне Шешко забил два мяча — в матчах против «Эвертона» в Премьер-лиге и «Сабах ФК» в Лиге чемпионов. Его отсутствие оставляет главного тренера Майкла Каррика без единственного номинального центрального нападающего.

Ожидается, что форвард пропустит важные матчи Премьер-лиги против «Ливерпуля» и «Арсенала», а также как минимум три поединка Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в чемпионате и не выигрывал во всех турнирах с 10 сентября.

Читай нас в