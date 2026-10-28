Napastnik Manchesteru United Benjamin Šeško ma być wyłączony z gry co najmniej do stycznia z powodu urazu goleni. Informuje o tym BBC Sport.

23-letni słoweński piłkarz nie zagrał dla klubu od meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Brighton 16 września, kiedy został zmieniony w 66. minucie. Šeško przeszedł kilka badań, aby ustalić charakter problemu.

Uraz po uderzeniu

Według źródeł BBC Sport nie chodzi o zespół przeciążenia przyśrodkowej części kości piszczelowej, lecz o uraz odniesiony w wyniku uderzenia. Podobny problem dokuczał napastnikowi w ubiegłym roku i nasilił się w maju w meczu z Liverpoolem. Z tego powodu opuścił trzy ostatnie spotkania sezonu w Premier League, a także cały okres przygotowawczy.

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Šeško przeszedł do Manchesteru United z RB Lipsk w sierpniu 2025 roku za 73,7 mln funtów. Od tego czasu rozegrał dla klubu 38 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył 14 bramek i zaliczył jedną asystę. W ubiegłym sezonie, mimo opuszczenia ośmiu spotkań, został najlepszym strzelcem zespołu w Premier League wraz z Bryanem Mbeumo — po 11 goli.

Mecze, które opuści napastnik

W tym sezonie Šeško zdobył dwie bramki — w meczach z Evertonem w Premier League i Sabah FC w Lidze Mistrzów. Jego nieobecność pozostawia głównego trenera Michaela Carricka bez jedynego nominalnego środkowego napastnika.

Oczekuje się, że napastnik opuści ważne mecze Premier League z Liverpoolem i Arsenalem, a także co najmniej trzy spotkania Ligi Mistrzów. Manchester United zajmuje 16. miejsce w lidze i nie wygrał w żadnych rozgrywkach od 10 września.

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