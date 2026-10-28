本杰明·谢什科因小腿受伤将缺阵至1月——BBC体育

据BBC体育报道，曼联前锋本杰明·谢什科因小腿受伤，预计至少将缺阵至1月。

这名23岁的斯洛文尼亚球员自9月16日英格兰联赛杯对阵布莱顿的比赛后，便未代表俱乐部出场；他在该场比赛第66分钟被换下。谢什科接受了多项检查，以确定问题的性质。

撞击后受伤

据BBC体育消息人士透露，这并非胫骨内侧应力综合征，而是一次撞击造成的伤病。类似问题去年曾困扰这名前锋，并在5月对阵利物浦的比赛中加重。因此，他缺席了该赛季最后三场英超比赛，以及整个季前备战期。

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谢什科于2025年8月以7370万英镑从RB莱比锡转会至曼联。自那以后，他在各项赛事中为俱乐部出战38场，打进14球并送出1次助攻。上赛季，尽管缺席了8场比赛，这名球员仍与布赖恩·姆贝乌莫并列成为球队英超最佳射手，两人各进11球。

前锋将缺席的比赛

本赛季，谢什科已打进两球，分别是在英超对阵埃弗顿以及欧冠对阵萨巴赫足球俱乐部的比赛中。他的缺阵使主教练迈克尔·卡里克失去了队内唯一一名正印中锋。

预计这名前锋将缺席对阵利物浦和阿森纳的重要英超比赛，以及至少三场欧冠比赛。曼联目前在联赛中排名第16位，自9月10日以来未在任何赛事中取胜。

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