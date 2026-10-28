Теннисист Новак Джокович в Базеле одержал волевую победу над французом Уго Умбером — 4:6, 6:3, 6:4. Серб впервые за 15 лет сыграл на этом турнире и выиграл матч, который продолжался два с половиной часа, сообщает BBC Sport.

Победа после проигранного сета

Джокович уступил в первом сете, а в начале второго дважды отыграл брейк-пойнты. После этого он впервые в матче взял подачу Умбера и начал камбэк. Решающий розыгрыш завершился ударом серба форхендом вдоль линии.

После матча 39-летний Джокович заявил, что с первого розыгрыша находился под давлением соперника. Он также отметил, что это был его первый матч в помещении, поэтому ожидал некоторой нестабильности на фоне сложной сетки турнира. Теннисист назвал этот успех большой победой для себя.

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Борьба за ATP Finals

Эта победа стала для Джоковича 20-й на уровне тура в текущем году. Он достиг отметки как минимум в 20 таких побед в 21-м подряд сезоне своей карьеры.

Серб занимает 11-е место в гонке к итоговому турниру ATP Finals в Турине, куда квалифицируются восемь лучших теннисистов года. Перед стартом соревнований в Базеле он отставал на 319 очков от испанца Рафаэля Ходара, который занимал последнюю проходную позицию и также заработал 50 очков после победы в своем первом матче.

Джокович выиграл титул в Базеле в 2009 году, когда победил Роджера Федерера. В октябре он завоевал свой 102-й титул на уровне тура в Пекине, прервав годовую паузу без трофеев. В Базеле серб может сравняться с Федерером, у которого 103 титула — второй показатель в Открытой эре.

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