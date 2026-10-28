诺瓦克·德约科维奇在巴塞尔击败乌戈·安贝尔 — BBC Sport

网球运动员诺瓦克·德约科维奇在巴塞尔逆转战胜法国选手乌戈·安贝尔，比分为4:6、6:3、6:4。这位塞尔维亚人时隔15年首次参加该赛事，并赢下了一场历时两个半小时的比赛，据BBC Sport报道。

在先丢一盘后获胜

德约科维奇输掉首盘，并在第二盘初段两次挽救破发点。此后，他在比赛中首次破掉安贝尔的发球局，开始逆转。决定性一分以塞尔维亚人一记沿边线的正手击球结束。

赛后，39岁的德约科维奇表示，从第一分开始，他就承受着对手的压力。他还指出，这是他本赛季的首场室内比赛，因此考虑到艰难的赛事签表，他预计会出现一定的不稳定性。这位网球运动员称这场胜利对自己而言是一场重大胜利。

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争夺ATP年终总决赛资格

这场胜利是德约科维奇今年取得的第20场巡回赛级别胜利。他职业生涯已连续第21个赛季至少取得20场这样的胜利。

这位塞尔维亚人在通往都灵ATP年终总决赛的积分排名中位列第11名，年度排名前八的网球选手将获得参赛资格。在巴塞尔比赛开始前，他落后于占据最后一个晋级席位的西班牙选手拉斐尔·霍达尔319分，后者在赢得自己的首场比赛后也获得了50分。

德约科维奇曾于2009年在巴塞尔夺冠，当时他击败了罗杰·费德勒。10月，他在北京赢得了个人第102个巡回赛级别冠军，结束了长达一年的冠军荒。在巴塞尔，这位塞尔维亚人可以追平费德勒的103个冠军头衔，后者的这一数字在公开赛时代位列第二。

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