Тенісист Новак Джокович обіграв Уго Умбера в Базелі — BBC Sport

Тенісист Новак Джокович у Базелі здобув вольову перемогу над французом Уго Умбером — 4:6, 6:3, 6:4. Серб уперше за 15 років зіграв на цьому турнірі та виграв матч, який тривав дві з половиною години, повідомляє BBC Sport.

Перемога після програного сету

Джокович поступився у першому сеті, а на початку другого двічі відіграв брейк-пойнти. Після цього він уперше в матчі взяв подачу Умбера та розпочав камбек. Вирішальний розіграш завершився ударом серба форхендом уздовж лінії.

Після матчу 39-річний Джокович заявив, що від першого розіграшу перебував під тиском суперника. Він також зазначив, що це був його перший матч у приміщенні, тому очікував певної нестабільності на тлі складної сітки турніру. Тенісист назвав цей успіх великою перемогою для себе.

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Боротьба за ATP Finals

Ця перемога стала для Джоковича 20-ю на рівні туру в поточному році. Він досяг позначки щонайменше 20 таких перемог у 21-му поспіль сезоні своєї кар'єри.

Серб посідає 11-те місце в гонці до підсумкового турніру ATP Finals у Турині, куди кваліфікуються вісім найкращих тенісистів року. Перед стартом змагань у Базелі він відставав на 319 очок від іспанця Рафаеля Ходара, який займав останню прохідну позицію та також заробив 50 очок після перемоги у своєму першому матчі.

Джокович виграв титул у Базелі 2009 року, коли переміг Роджера Федерера. У жовтні він здобув свій 102-й титул на рівні туру в Пекіні, перервавши річну паузу без трофеїв. У Базелі серб може зрівнятися з Федерером, який має 103 титули — другий показник у Відкритій ері.

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