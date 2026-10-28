Tenisista Novak Djoković odniósł w Bazylei zwycięstwo po odwróceniu losów meczu nad Francuzem Ugo Humbertem — 4:6, 6:3, 6:4. Serb po raz pierwszy od 15 lat zagrał w tym turnieju i wygrał mecz trwający dwie i pół godziny, informuje BBC Sport.

Zwycięstwo po przegranym secie

Djoković przegrał pierwszego seta, a na początku drugiego dwukrotnie obronił break pointy. Następnie po raz pierwszy w meczu przełamał serwis Humberta i rozpoczął odrabianie strat. Decydująca wymiana zakończyła się forhendem Serba wzdłuż linii.

Po meczu 39-letni Djoković oświadczył, że od pierwszej wymiany znajdował się pod presją rywala. Zaznaczył również, że był to jego pierwszy mecz w hali, dlatego spodziewał się pewnej niestabilności ze względu na trudną drabinkę turniejową. Tenisista nazwał ten sukces wielkim zwycięstwem dla siebie.

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Walka o ATP Finals

To zwycięstwo było dla Djokovicia 20. wygraną na poziomie turniejowym w bieżącym roku. Po raz 21. z rzędu w sezonie swojej kariery osiągnął co najmniej 20 takich zwycięstw.

Serb zajmuje 11. miejsce w wyścigu do ATP Finals w Turynie, do którego kwalifikuje się ośmiu najlepszych tenisistów roku. Przed rozpoczęciem rywalizacji w Bazylei tracił 319 punktów do Hiszpana Rafaela Jodara, który zajmował ostatnią pozycję dającą awans i również zdobył 50 punktów po zwycięstwie w swoim pierwszym meczu.

Djoković zdobył tytuł w Bazylei w 2009 roku, gdy pokonał Rogera Federera. W październiku wywalczył swój 102. tytuł na poziomie turniejowym w Pekinie, przerywając roczną przerwę bez trofeów. W Bazylei Serb może zrównać się z Federerem, który ma 103 tytuły — drugi wynik w erze open.

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