Ярослава Магучих посетила свою родную спортивную школу в Днепре
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих во время зимнего перерыва побывала в родном Днепре и посетила спортивную школу, в которой начался её путь к мировым рекордам и чемпионским титулам. Там мировая рекордсменка встретилась с тренерами и юными спортсменками.
Ярослава Магучих посетила специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 3 в Днепре, где впервые начала заниматься легкой атлетикой.
Ее наставница Татьяна Степанова до сих пор работает тренером в этом заведении. Во время соревновательного сезона она сопровождает свою звездную воспитанницу в поездках на международные турниры.
Директор спортивной школы Александр Жуков напомнил, что прошло уже десять лет с тех пор, как маленькая Ярослава приходила сюда на тренировки.
Он посвятил спортсменке трогательные слова:
«Все первые шаги, сомнения и победы рождались в этих стенах — ведь родные стены действительно обладают особой силой. Отсюда ты отправилась покорять мир, и твоя звезда вспыхнула на спортивном Олимпе так ярко, что завоевала все высшие награды и побила мировой рекорд», — написал директор СДЮСШОР.
Судя по фотографиям со встречи, Магучих пообщалась с юными спортсменками, которые только начинают свой путь в легкой атлетике и мечтают добиться таких же успехов, как и она сама.
В 2026 году Ярославе Магучих не удалось повторить или превзойти свой мировой рекорд в прыжках в высоту — 2 метра 10 сантиметров.
В то же время украинская легкоатлетка одержала победы на трех главных соревнованиях сезона: чемпионате мира в помещении в Торуни, чемпионате Европы в Бирмингеме и первом в истории абсолютном чемпионате мира в Будапеште.
Возвращение в спортивную школу стало для Магучих поводом вспомнить начало карьеры и встретиться с людьми, которые помогали ей на пути к международному признанию.
О визите в СДЮСШОР № 3 в Instagram рассказал директор учреждения Александр Жуков.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начнёт подготовку к сезону 2027 года 15 октября. Главными соревнованиями в начале нового спортивного года спортсменка назвала Чемпионат Европы в помещении, который пройдет 4–7 марта в испанской Валенсии.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы-2026 по прыжкам в высоту в Бирмингеме.