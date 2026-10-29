Ярослава Магучих посетила свою родную спортивную школу в Днепре

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих во время зимнего перерыва побывала в родном Днепре и посетила спортивную школу, в которой начался её путь к мировым рекордам и чемпионским титулам. Там мировая рекордсменка встретилась с тренерами и юными спортсменками.

Ярослава Магучих посетила специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 3 в Днепре, где впервые начала заниматься легкой атлетикой.

Ее наставница Татьяна Степанова до сих пор работает тренером в этом заведении. Во время соревновательного сезона она сопровождает свою звездную воспитанницу в поездках на международные турниры.

Директор спортивной школы Александр Жуков напомнил, что прошло уже десять лет с тех пор, как маленькая Ярослава приходила сюда на тренировки.

Он посвятил спортсменке трогательные слова:

«Все первые шаги, сомнения и победы рождались в этих стенах — ведь родные стены действительно обладают особой силой. Отсюда ты отправилась покорять мир, и твоя звезда вспыхнула на спортивном Олимпе так ярко, что завоевала все высшие награды и побила мировой рекорд», — написал директор СДЮСШОР.

Судя по фотографиям со встречи, Магучих пообщалась с юными спортсменками, которые только начинают свой путь в легкой атлетике и мечтают добиться таких же успехов, как и она сама.

В 2026 году Ярославе Магучих не удалось повторить или превзойти свой мировой рекорд в прыжках в высоту — 2 метра 10 сантиметров.

В то же время украинская легкоатлетка одержала победы на трех главных соревнованиях сезона: чемпионате мира в помещении в Торуни, чемпионате Европы в Бирмингеме и первом в истории абсолютном чемпионате мира в Будапеште.

Возвращение в спортивную школу стало для Магучих поводом вспомнить начало карьеры и встретиться с людьми, которые помогали ей на пути к международному признанию.

О визите в СДЮСШОР № 3 в Instagram рассказал директор учреждения Александр Жуков.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начнёт подготовку к сезону 2027 года 15 октября. Главными соревнованиями в начале нового спортивного года спортсменка назвала Чемпионат Европы в помещении, который пройдет 4–7 марта в испанской Валенсии.

До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы-2026 по прыжкам в высоту в Бирмингеме.

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