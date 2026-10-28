Meksykański kierowca Formuły 1 Sergio „Checo” Perez zaliczy swój 300. start w serii podczas domowego Grand Prix Meksyku w mieście Meksyk. Jubileuszowy wyścig odbędzie się na torze Autódromo Hermanos Rodríguez przed miejscowymi kibicami.

Jak podaje Channel NewsAsia, 35-letni kierowca powiedział, że wcześniej nie potrafił wyobrazić sobie takiego osiągnięcia. Jak zaznaczył, duża liczba odbytych Grand Prix jest powodem do dumy z własnej kariery i profesjonalizmu.

Jubileuszowy start u siebie

Z powodu zmian w kalendarzu Formuły 1, wywołanych odwołaniem Grand Prix Arabii Saudyjskiej i Bahrajnu, 300. start Pereza przeniesiono na rundę w mieście Meksyk. Malezja zastąpiła Bahrajn w kalendarzu.

Perez rywalizuje w Formule 1 od ponad 15 lat. W trakcie kariery reprezentował Sauber, McLaren, Force India, Racing Point i Red Bull, a później dołączył do nowego projektu Cadillac.

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Kariera i nowe wyzwanie

Do najważniejszych wyników Meksykanina należą pierwsze zwycięstwo w Formule 1 w Bahrajnie w 2020 roku, wygrana w Grand Prix Monako w 2022 roku oraz podium w domowej rundzie w Meksyku. Właśnie podium przed rodzimą publicznością nazwał najbardziej wyjątkowym momentem swojej kariery.

Formuła 1 wróciła do Meksyku w 2015 roku po 23-letniej przerwie. Perez zaznaczył, że od tamtej pory popularność sportów motorowych w kraju znacznie wzrosła, a meksykańska runda stała się jedną z najbardziej emocjonujących w kalendarzu.

Po sezonie poza stawką startową kierowca oświadczył, że zmienił swoje spojrzenie na intensywność i uważną obserwację w Formule 1. W Cadillacu widzi największe wyzwanie swojej kariery i chce pomóc nowemu zespołowi rozwijać się w nadchodzących latach.

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