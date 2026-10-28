W Wielkiej Brytanii napastnik Chelsea João Pedro opuści kilka tygodni z powodu urazu uda, którego doznał na treningu. Przed meczem Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem poinformował o tym główny trener zespołu Xabi Alonso, pisze Asharq Al-Awsat.

Kontuzja na treningu

25-letni Brazylijczyk doznał urazu podczas piątkowego treningu i z tego powodu nie zagrał w sobotnim meczu, który Chelsea przegrała z Tottenhamem. Alonso powiedział, że klub nie poda dokładnego terminu powrotu piłkarza do zdrowia, jednak nie będzie on gotowy na najbliższe spotkania.

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Strata dla zespołu

W siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach na początku sezonu Pedro strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Trener przyznał, że nieobecność Brazylijczyka będzie stratą dla zespołu, ale podkreślił odpowiednią głębię składu Chelsea.

W środę londyński klub zagra z Liverpoolem w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W sobotę Chelsea podejmie Manchester United w lidze angielskiej.

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