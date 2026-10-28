В Великобритании нападающий «Челси» Жоау Педру пропустит несколько недель из-за травмы бедра, полученной на тренировке. Об этом перед матчем Кубка английской лиги против «Ливерпуля» сообщил главный тренер команды Хаби Алонсо, пишет Asharq Al-Awsat.

Травма на тренировке

25-летний бразилец получил повреждение во время тренировки в пятницу и поэтому не сыграл в субботнем матче, который «Челси» проиграл «Тоттенхэму». Алонсо заявил, что клуб не будет называть точный срок восстановления футболиста, однако он не будет готов к ближайшим матчам.

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Потеря для команды

В семи матчах всех турниров на старте сезона Педру забил пять голов и отдал три результативные передачи. Тренер признал, что отсутствие бразильца станет потерей для команды, но подчеркнул достаточную глубину состава «Челси».

В среду лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. В субботу «Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

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