墨西哥一级方程式赛车手塞尔希奥·“切科”·佩雷斯将在墨西哥城举行的主场墨西哥大奖赛中完成个人在该赛事的第300次起跑。这场纪念性比赛将在罗德里格斯兄弟赛道举行，届时将有当地车迷到场观赛。

据Channel NewsAsia报道，这位35岁的车手表示，他此前无法想象自己能取得这样的成就。他说，参加过大量大奖赛是他为自己的职业生涯和专业精神感到自豪的理由。

主场纪念性起跑

由于沙特阿拉伯大奖赛和巴林大奖赛被取消，一级方程式赛历发生调整，佩雷斯的第300次起跑被移至墨西哥城站。马来西亚取代巴林进入赛历。

佩雷斯参加一级方程式赛事已超过15年。在职业生涯中，他曾效力于Sauber、McLaren、Force India、Racing Point和Red Bull，之后加入了新的Cadillac项目。

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职业生涯与新挑战

这位墨西哥车手的主要成绩包括2020年在巴林取得个人一级方程式首胜、2022年赢得摩纳哥大奖赛，以及在墨西哥主场分站登上领奖台。他称在家乡观众面前登上领奖台是其职业生涯中最特别的时刻。

一级方程式在中断23年后于2015年重返墨西哥。佩雷斯指出，自那以后，赛车运动在该国的受欢迎程度显著提升，墨西哥站已成为赛历中最具激情的分站之一。

在离开发车格一个赛季后，这位车手表示，他改变了对一级方程式的强度和密切关注的看法。他认为Cadillac是其职业生涯中最大的挑战，并希望在未来几年帮助这支新车队向前发展。

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