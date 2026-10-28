在美国，芝加哥火焰队前锋罗伯特·莱万多夫斯基已连续七场MLS比赛未能进球。在对阵亚特兰大联的比赛后，他在联赛中的进球荒已达到七场。据Interia Sport报道，这名波兰人上一次出现类似的连续不进球纪录是在近16年前，当时他效力于多特蒙德。

季后赛前的评价

这名38岁前锋近期的表现引起了美国记者和芝加哥火焰球迷的关注。报道该队的记者蒂姆·霍策认为，莱万多夫斯基的进球效率既受到其状态的影响，也受到队友比赛水平的影响。

霍策认为，莱万多夫斯基此前帮助强队变得更强，但并不需要他将一支好球队变成顶尖球队。该媒体指出，在巴塞罗那、拜仁和多特蒙德时，他得到过顶级队友的支持，而在MLS很难期待获得这种支持。

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芝加哥火焰的形势

常规赛还剩三轮，芝加哥火焰已确保季后赛资格。球队正在争取更高的种子排位以及在赛事早期阶段的主场优势。

Interia Sport并未将该俱乐部列为冠军热门：在该联盟中，迈阿密国际和纳什维尔的评价更高。莱万多夫斯基在每家新俱乐部的首个赛季都赢得了至少一座奖杯：效力莱赫时赢得波兰杯，效力多特蒙德和拜仁时赢得德国联赛冠军，效力巴塞罗那时赢得西班牙联赛冠军和西班牙超级杯。芝加哥火焰的下一个对手将是奥兰多城。

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