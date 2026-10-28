Пілот Формули-1 Перес проведе 300-й старт на Гран-прі Мексики — Channel NewsAsia

Мексиканський пілот Формули-1 Серхіо «Чеко» Перес проведе 300-й старт у серії на домашньому Гран-прі Мексики в Мехіко. Ювілейна гонка відбудеться на автодромі імені братів Родрігес перед місцевими вболівальниками.

Як повідомляє Channel NewsAsia, 35-річний гонщик сказав, що раніше не міг уявити собі такого досягнення. За його словами, велика кількість проведених Гран-прі є приводом пишатися власною кар’єрою та професіоналізмом.

Ювілейний старт удома

Через зміни в календарі Формули-1, спричинені скасуванням Гран-прі Саудівської Аравії та Бахрейну, 300-й старт Переса перенесли на етап у Мехіко. Малайзія замінила Бахрейн у календарі.

Перес виступає у Формулі-1 понад 15 років. Упродовж кар’єри він представляв Sauber, McLaren, Force India, Racing Point і Red Bull, а згодом приєднався до нового проєкту Cadillac.

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Кар’єра та новий виклик

Серед головних результатів мексиканця — перша перемога у Формулі-1 у Бахрейні 2020 року, перемога на Гран-прі Монако 2022 року та фініш на подіумі домашнього етапу в Мексиці. Саме подіум перед рідними трибунами він назвав найособливішим моментом своєї кар’єри.

Формула-1 повернулася до Мексики у 2015 році після 23-річної перерви. Перес зазначив, що відтоді популярність автоспорту в країні суттєво зросла, а мексиканський етап став одним із найпристрасніших у календарі.

Після сезону поза стартовою решіткою гонщик заявив, що змінив погляд на інтенсивність і пильну увагу у Формулі-1. У Cadillac він бачить найбільший виклик своєї кар’єри та хоче допомогти новій команді просуватися вперед у наступні роки.

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