Мексиканский пилот Формулы-1 Серхио «Чеко» Перес проведёт 300-й старт в серии на домашнем Гран-при Мексики в Мехико. Юбилейная гонка состоится на автодроме имени братьев Родригес перед местными болельщиками.

Как сообщает Channel NewsAsia, 35-летний гонщик заявил, что раньше не мог представить себе такое достижение. По его словам, большое количество проведённых Гран-при — повод гордиться собственной карьерой и профессионализмом.

Юбилейный старт дома

Из-за изменений в календаре Формулы-1, вызванных отменой Гран-при Саудовской Аравии и Бахрейна, 300-й старт Переса перенесли на этап в Мехико. Малайзия заменила Бахрейн в календаре.

Перес выступает в Формуле-1 более 15 лет. В течение карьеры он представлял Sauber, McLaren, Force India, Racing Point и Red Bull, а позже присоединился к новому проекту Cadillac.

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Карьера и новый вызов

Среди главных результатов мексиканца — первая победа в Формуле-1 в Бахрейне в 2020 году, победа на Гран-при Монако 2022 года и финиш на подиуме домашнего этапа в Мексике. Именно подиум перед родными трибунами он назвал самым особенным моментом своей карьеры.

Формула-1 вернулась в Мексику в 2015 году после 23-летнего перерыва. Перес отметил, что с тех пор популярность автоспорта в стране существенно выросла, а мексиканский этап стал одним из самых страстных в календаре.

После сезона вне стартовой решётки гонщик заявил, что изменил взгляд на интенсивность и пристальное внимание в Формуле-1. В Cadillac он видит самый большой вызов своей карьеры и хочет помочь новой команде двигаться вперёд в ближайшие годы.

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