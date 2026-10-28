Szwajcarski tenisista Stan Wawrinka zakończył zawodową karierę po porażce w pierwszej rundzie domowego turnieju Swiss Indoors w Bazylei w Szwajcarii. W ostatnim meczu 41-letni sportowiec przegrał z rozstawionym z numerem ósmym Czechem Jirim Lehecką 5:7, 6:7 (2), informuje ABC News.

Ostatni mecz w Bazylei

Ostatnim uderzeniem Wawrinki w zawodowym tenisie był bekhend, który wyleciał poza kort. Widzowie na trybunach głośno wyrazili rozczarowanie po zakończeniu meczu.

Wawrinka przeszedł na zawodowstwo w 2002 roku. W grudniu 2025 roku ogłosił, że sezon 2026 będzie jego ostatnim w tourze. Podczas pożegnalnego sezonu tenisista był ciepło żegnany na turniejach.

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Przed ostatnim meczem Wawrinka powiedział, że przez całą karierę starał się dawać z siebie wszystko, walczyć i grać na sto procent w każdym spotkaniu — z szacunku do siebie, przeciwnika, turnieju i kibiców. Według niego w ten sposób można odejść ze sportu bez żalu.

Trzy tytuły wielkoszlemowe

Wawrinka wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe. W finale Australian Open 2014 pokonał Rafaela Nadala, a w finałach French Open 2015 i US Open 2016 zwyciężył Novaka Djokovicia. W każdym z tych finałów jego rywal był wówczas numerem jeden światowego rankingu.

Najwyższą pozycją Wawrinki w światowym rankingu było trzecie miejsce w 2014 roku. W trakcie kariery zdobył 16 tytułów na poziomie touru. Wraz z Rogerem Federerem zdobył także dla Szwajcarii złoty medal w grze podwójnej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, a w 2014 roku pomogli oni krajowi po raz pierwszy zdobyć Puchar Davisa.

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