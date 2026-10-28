Швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил профессиональную карьеру после поражения в первом круге домашнего турнира Swiss Indoors в Базеле, Швейцария. В заключительном матче 41-летний спортсмен уступил восьмому сеяному чеху Иржи Легечке со счетом 5:7, 6:7 (2), сообщает ABC News.

Последний матч в Базеле

Последним ударом Вавринки в профессиональном теннисе стал бэкхенд, который вылетел за пределы корта. Зрители на трибунах громко выразили разочарование после завершения матча.

Вавринка стал профессионалом в 2002 году. В декабре 2025 года он объявил, что сезон 2026 года станет для него последним в туре. В течение прощального сезона теннисиста тепло провожали на турнирах.

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Перед последним матчем Вавринка сказал, что на протяжении карьеры стремился отдавать все силы, бороться и играть на сто процентов в каждом поединке — из уважения к себе, сопернику, турниру и болельщикам. По его словам, именно так можно уйти из спорта без сожалений.

Три титула Большого шлема

Вавринка выиграл три турнира Большого шлема. В финале Australian Open 2014 года он победил Рафаэля Надаля, а в финалах Открытого чемпионата Франции 2015 года и US Open 2016 года обыграл Новака Джоковича. В каждом из этих финалов его соперником был занимавший тогда первое место в мировом рейтинге теннисист.

Наивысшей позицией Вавринки в мировом рейтинге было третье место в 2014 году. За карьеру он завоевал 16 титулов на уровне тура. Вместе с Роджером Федерером он также выиграл для Швейцарии парный разряд Олимпиады 2008 года в Пекине, а в 2014 году они помогли стране впервые завоевать Кубок Дэвиса.

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