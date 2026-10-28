瑞士网球选手斯坦·瓦林卡在瑞士巴塞尔举行的主场瑞士室内赛首轮失利后，结束了职业生涯。据ABC News报道，这位41岁的运动员在最后一场比赛中以5:7、6:7（2）负于8号种子、捷克选手伊日·莱赫奇卡。

在巴塞尔的最后一场比赛

瓦林卡在职业网球生涯中的最后一击是一记出界的反手球。比赛结束后，看台上的观众大声表达了失望之情。

瓦林卡于2002年转为职业选手。2025年12月，他宣布2026赛季将是自己巡回赛生涯的最后一个赛季。在告别赛季期间，这位网球选手在各项赛事中受到热情送别。

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在最后一场比赛前，瓦林卡表示，在整个职业生涯中，他一直努力在每场比赛中全力以赴、拼搏并百分之百投入——这是出于对自己、对手、赛事和球迷的尊重。他说，只有这样才能毫无遗憾地离开这项运动。

三个大满贯冠军

瓦林卡赢得过三项大满贯赛事冠军。他在2014年澳大利亚网球公开赛决赛中击败拉斐尔·纳达尔，并在2015年法国网球公开赛和2016年美国网球公开赛决赛中战胜诺瓦克·德约科维奇。在这三场决赛中，他的对手都是当时世界排名第一的选手。

瓦林卡在世界排名中的最高位置是2014年的第三位。他在职业生涯中赢得了16个巡回赛级别冠军。2008年北京奥运会上，他还与罗杰·费德勒为瑞士赢得双打冠军；2014年，他们帮助瑞士首次赢得戴维斯杯。

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