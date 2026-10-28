多特蒙德队在德国杯第二轮以3:2击败云达不来梅队。中场球员马塞尔·萨比策在补时阶段通过任意球打入制胜球。据《The Express Tribune》报道。

不来梅扳平后多特取胜

主队凭借塞尔胡·吉拉西和卡尼·丘库埃梅卡的进球取得两球领先。然而，替补出场的前多特蒙德前锋尼克拉斯·菲尔克鲁格在四分钟内梅开二度，将比分扳平。

当比赛接近进入加时赛时，萨比策主罚任意球，将球弧线送入球门左上角，确保多特蒙德晋级赛事下一轮。他告诉Sky Germany，自己对这个进球感到满意，并认为这个进球对球队和自己都很重要。

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其他杯赛轮次比赛

在另一场比赛中，少一人作战的RB莱比锡以2:1击败了来自第三级别联赛的红白埃森。克里斯托夫·鲍姆加特纳在比赛最后12分钟内两次破门。主队凭借卢卡斯·布鲁姆在第九分钟的进球取得领先，而尼古拉斯·塞瓦尔德在中场休息前领到第二张黄牌。

法兰克福以3:1战胜汉堡，科隆以5:0大胜柏林联合；美因茨和埃尔弗斯贝格则分别在负于波鸿和达姆施塔特后被淘汰。奥格斯堡和门兴格拉德巴赫也晋级16强。

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