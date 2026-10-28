Дортмундская «Боруссия» обыграла бременский «Вердер» со счетом 3:2 во втором раунде Кубка Германии. Победный мяч в компенсированное время со штрафного забил полузащитник Марсель Сабитцер. Об этом сообщает The Express Tribune.

Победа после камбэка «Вердера»

Хозяева поля вели в два мяча благодаря голам Серу Гирасси и Карни Чуквуемеки. Однако бывший нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг, вышедший на замену, за четыре минуты оформил дубль и сравнял счет.

Когда матч приближался к дополнительному времени, Сабитцер закрутил мяч в верхний левый угол ворот со штрафного и обеспечил дортмундцам выход в следующий раунд турнира. Он сказал Sky Germany, что доволен забитым мячом и считает этот гол важным как для команды, так и для себя.

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Другие матчи кубкового раунда

В другом поединке РБ «Лейпциг», игравший в меньшинстве, обыграл представителя третьего дивизиона «Рот-Вайсс» Эссен — 2:1. Кристоф Баумгартнер забил дважды в последние 12 минут матча. Хозяева открыли счет на девятой минуте усилиями Лукаса Брумме, а перед перерывом Николас Зайвальд получил вторую желтую карточку.

«Айнтрахт» Франкфурт обыграл «Гамбург» 3:1, «Кельн» разгромил «Унион» 5:0, а «Майнц» и «Эльферсберг» выбыли после поражений от «Бохума» и «Дармштадта» соответственно. В 1/8 финала также вышли «Аугсбург» и менхенгладбахская «Боруссия».

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