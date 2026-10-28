В Чехии польский полузащитник Виктор Новак забил с пенальти в матче национального кубка против брненской «Збройовки». Как сообщает Interia Sport, пражская «Славия» победила со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд турнира.

Гол в конце первого тайма

22-летний Новак реализовал одиннадцатиметровый в конце первого тайма. На перерыв «Славия» ушла при счете 2:0, а после возобновления игры еще увеличила преимущество.

После матча футболист на чешском языке рассказал, что это был лишь второй пенальти в его жизни. По его словам, первую попытку он не реализовал, тогда как на этот раз сумел забить и остался доволен голом.

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Видео и реакция болельщиков

«Славия» опубликовала в социальных сетях короткое послематчевое видео с Новаком, который на чешском описывал ход игры. В комментариях болельщики положительно отзывались о футболисте и его выступлении перед камерой.

Партнер Новака по команде Давид Юрасек назвал его «Nowakgoalski». Польский полузащитник ответил на этот комментарий двумя эмодзи с поцелуями. По данным издания, «Славия» возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата.

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