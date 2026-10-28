W Czechach polski pomocnik Wiktor Nowak strzelił gola z rzutu karnego w meczu krajowego pucharu przeciwko Zbrojovce Brno. Jak informuje Interia Sport, praska Slavia wygrała 4:0 i awansowała do następnej rundy turnieju.

Gol pod koniec pierwszej połowy

22-letni Nowak wykorzystał rzut karny pod koniec pierwszej połowy. Slavia schodziła na przerwę, prowadząc 2:0, a po wznowieniu gry jeszcze powiększyła przewagę.

Po meczu piłkarz powiedział po czesku, że był to dopiero drugi rzut karny w jego życiu. Według niego pierwszej próby nie wykorzystał, natomiast tym razem zdołał strzelić gola i był z niego zadowolony.

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Wideo i reakcja kibiców

Slavia opublikowała w mediach społecznościowych krótkie pomeczowe wideo z Nowakiem, który po czesku opisywał przebieg spotkania. W komentarzach kibice pozytywnie wypowiadali się o piłkarzu i jego występie przed kamerą.

Kolega Nowaka z drużyny David Jurásek nazwał go „Nowakgoalski”. Polski pomocnik odpowiedział na ten komentarz dwoma emoji z pocałunkami. Według danych publikacji Slavia prowadzi w tabeli krajowych rozgrywek.

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