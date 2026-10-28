Borussia Dortmund pokonała Werder Brema 3:2 w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry zdobył z rzutu wolnego pomocnik Marcel Sabitzer. Informuje o tym The Express Tribune.

Zwycięstwo po powrocie Werderu

Gospodarze prowadzili dwoma golami dzięki trafieniom Serhou Guirassy'ego i Carneya Chukwuemeki. Jednak były napastnik Borussii Niclas Füllkrug, który wszedł z ławki rezerwowych, w ciągu czterech minut strzelił dwa gole i wyrównał wynik.

Gdy mecz zbliżał się do dogrywki, Sabitzer zakręcił piłkę w górny lewy róg bramki z rzutu wolnego, zapewniając drużynie z Dortmundu awans do następnej rundy turnieju. Powiedział Sky Germany, że jest zadowolony ze zdobytej bramki i uważa ją za ważną zarówno dla zespołu, jak i dla siebie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne mecze rundy pucharowej

W innym spotkaniu RB Lipsk, grając w osłabieniu, pokonał przedstawiciela trzeciej ligi Rot-Weiss Essen 2:1. Christoph Baumgartner strzelił dwa gole w ostatnich 12 minutach meczu. Gospodarze otworzyli wynik w dziewiątej minucie za sprawą Lukasa Brumme, a przed przerwą Nicolas Seiwald otrzymał drugą żółtą kartkę.

Eintracht Frankfurt pokonał Hamburg 3:1, Kolonia rozgromiła Union 5:0, a Mainz i Elversberg odpadły po porażkach odpowiednio z Bochum i Darmstadt. Do 1/8 finału awansowały także Augsburg i Borussia Mönchengladbach.

Czytaj nas na