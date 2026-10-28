W Nepalu Karnali Yaks pokonali Janakpur Bolts różnicą 19 runów w swoim pierwszym meczu trzeciego sezonu krykietowej Nepal Premier League. Jednym z kluczowych zawodników był pakistański wszechstronny gracz Hussain Talat, który zdobył trzy wickety. Jak informuje Kathmandu Post, jego występ w składzie Karnali był zaskoczeniem z powodu problemów z pozwoleniami dla pakistańskich krykiecistów.

Pozwolenia dla pakistańskich graczy

Pakistańska Rada Krykieta wymaga od swoich zawodników uzyskania certyfikatu braku sprzeciwu, aby mogli występować w zagranicznych ligach franczyzowych. Według publikacji rada wymagała od graczy dodatkowej opłaty po 25 tys. dolarów za udzielenie takiego pozwolenia. Z tego powodu we wtorek sześciu z siedmiu pakistańskich krykiecistów zakontraktowanych przez zespoły NPL nie zagrało dla swoich klubów.

Chitwan Rhinos zastąpili Usamę Mira, Hasana Alego i Mohammada Nawaza. Janakpur Bolts pozostawili Iftikhara Ahmeda i Hunaina Shaha na ławce rezerwowych, choć obaj byli na stadionie. Przedstawiciel Karnali, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że klub dopełnił wymaganej procedury dotyczącej udziału Talata.

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Wyniki meczów

Talat zdobył trzy runy z 14 piłek, lecz w bowlingu wyeliminował Moeena Alego, Kusala Pererę i Abhishekha Tiwariego. Janakpur, ścigając 133 runy, zdobył 113. Kolejne trzy wickety dla Karnali zdobył Unicorn Bikram Singh Thakur, dwa — Nandan Yadav, a jeden — Sompal Kami.

Tego samego dnia Chitwan Rhinos pokonali Biratnagar Kings przewagą ośmiu runów. Po zastąpieniu trzech pakistańskich zawodników zespół zakontraktował Dawida Malana, Daniela Richarda Mousleya i Toma Taylora, którzy przybyli na TU International Cricket Stadium bezpośrednio z międzynarodowego lotniska Tribhuvan. Malan zdobył 70 runów z 50 piłek, a Mousley i Taylor wywalczyli po jednym wickecie.

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