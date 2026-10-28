在尼泊尔，卡纳利牦牛队在尼泊尔板球超级联赛第三赛季的首场比赛中以19分优势击败贾纳克普尔闪电队。巴基斯坦全能选手侯赛因·塔拉特是关键球员之一，他取得了三个三柱门。据《加德满都邮报》报道，由于巴基斯坦板球运动员的许可问题，他出现在卡纳利队阵容中令人意外。

巴基斯坦球员的许可

巴基斯坦板球委员会要求其球员获得无异议证明，才能参加海外特许经营联赛。据该报报道，该委员会还要求球员各自额外支付2.5万美元，方可获得这项许可。因此，周二由NPL球队签约的七名巴基斯坦板球运动员中，有六人没有代表各自俱乐部出赛。

奇特旺犀牛队替换了乌萨马·米尔、哈桑·阿里和穆罕默德·纳瓦兹。贾纳克普尔闪电队让伊夫提哈尔·艾哈迈德和胡奈因·沙阿留在替补席，尽管两人都在体育场内。一名不愿透露姓名的卡纳利队代表表示，俱乐部已完成塔拉特参赛所需的程序。

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比赛结果

塔拉特在14次投球中得到3分，但在投球中拿下莫因·阿里、库萨尔·佩雷拉和阿比舍克·蒂瓦里的三柱门。贾纳克普尔队在追逐133分时得到113分。尤尼康·比克拉姆·辛格·塔库尔为卡纳利队再拿下三个三柱门，南丹·亚达夫拿下两个，松帕尔·卡米拿下一个。

同一天，奇特旺犀牛队以8分优势击败比拉特纳加尔国王队。在替换三名巴基斯坦球员后，球队签下了达维德·马兰、丹尼尔·理查德·穆斯利和汤姆·泰勒；三人从特里布万国际机场直接抵达TU国际板球体育场。马兰在50次投球中得到70分，穆斯利和泰勒各拿下一个三柱门。

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