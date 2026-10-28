В Непале «Карнали Якс» победил «Джанакпур Болтс» с разницей в 19 ранов в своём первом матче третьего сезона Непальской премьер-лиги по крикету. Одним из ключевых игроков стал пакистанский универсал Хуссейн Талат, взявший три викета. Как сообщает Kathmandu Post, его появление в составе «Карнали» стало неожиданностью из-за проблем с разрешениями для пакистанских крикетистов.

Разрешения для пакистанских игроков

Пакистанский совет по крикету требует от своих игроков получить сертификат об отсутствии возражений для участия в зарубежных франшизных лигах. По данным издания, совет требовал от игроков дополнительно заплатить по 25 тысяч долларов США для выдачи такого разрешения. Из-за этого во вторник шесть из семи пакистанских крикетистов, подписанных командами NPL, не сыграли за свои клубы.

«Читван Райнос» заменил Усаму Мира, Хасана Али и Мохаммада Наваза. «Джанакпур Болтс» оставил Ифтихара Ахмеда и Хунаина Шаха в запасе, хотя оба находились на стадионе. Представитель «Карнали», говоривший на условиях анонимности, заявил, что клуб выполнил необходимую процедуру для участия Талата.

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Результаты матчей

Талат набрал три рана с 14 подач, однако в боулинге взял викеты Моина Али, Кусала Переры и Абхишекха Тивари. «Джанакпур», преследуя цель в 133 рана, набрал 113. Ещё три викета за «Карнали» взял Юникорн Бикрам Сингх Такур, два — Нандан Ядав, один — Сомпал Ками.

В тот же день «Читван Райнос» победил «Биратнагар Кингс» с преимуществом в восемь ранов. После замены трёх пакистанских игроков команда подписала Давида Малана, Даниэля Ричарда Мусли и Тома Тейлора, которые прибыли на стадион TU International Cricket Stadium напрямую из международного аэропорта Трибхуван. Малан набрал 70 ранов с 50 подач, а Мусли и Тейлор взяли по одному викету.

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