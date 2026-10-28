Карналі переміг Джанакпур завдяки трьом вікетам Талата — Kathmandu Post

У Непалі «Карналі Якс» переміг «Джанакпур Болтс» з різницею у 19 ранів у своєму першому матчі третього сезону Непальської прем'єр-ліги з крикету. Одним із ключових гравців став пакистанський універсал Хуссейн Талат, який здобув три вікети. Як повідомляє Kathmandu Post, його вихід у складі «Карналі» став несподіванкою через проблеми з дозволами для пакистанських крикетистів.

Дозволи для пакистанських гравців

Пакистанська крикетна рада вимагає від своїх гравців отримати сертифікат про відсутність заперечень для участі в закордонних франшизних лігах. За даними видання, рада вимагала від гравців додатково сплатити по 25 тисяч доларів США для надання такого дозволу. Через це у вівторок за свої клуби не зіграли шість із семи пакистанських крикетистів, підписаних командами NPL.

«Читван Райноз» замінив Усаму Міра, Хасана Алі та Мохаммада Наваза. «Джанакпур Болтс» залишив Іфтіхара Ахмеда та Хунаїна Шаха в запасі, хоча обидва були на стадіоні. Представник «Карналі», який говорив на умовах анонімності, заявив, що клуб виконав необхідну процедуру для участі Талата.

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Результати матчів

Талат набрав три рани з 14 подач, однак у боулінгу взяв вікети Моїна Алі, Кусала Перери та Абхішекха Тіварі. «Джанакпур» у погоні за 133 ранами набрав 113. Ще три вікети за «Карналі» здобув Юніон Бікрам Сінгх Такур, два — Нандан Ядав, один — Сомпал Камі.

Того ж дня «Читван Райноз» переміг «Біратнагар Кінгс» з перевагою у вісім ранів. Після заміни трьох пакистанських гравців команда підписала Давіда Малана, Даніеля Річарда Муслі та Тома Тейлора, які прибули на стадіон TU International Cricket Stadium безпосередньо з міжнародного аеропорту Трібхуван. Малан набрав 70 ранів із 50 подач, а Муслі й Тейлор здобули по одному вікету.

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