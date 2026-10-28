W Wielkiej Brytanii dyrektor generalny British Horseracing Authority (BHA), Brant Dunshea, oświadczył, że podwyżka podatku od automatów do gier w punktach bukmacherskich może kosztować branżę do 57 mln funtów rocznie. Poinformował o tym Sky Sports News.

Stawkę podniesiono do 25%

W ramach budżetu stawkę podatku Machine Games Duty podniesiono o pięć punktów procentowych — do 25%. Według Dunshei rząd odrzucił scenariusz, w którym stawka mogłaby wzrosnąć do 40%, jednak zatwierdzona podwyżka i tak znacząco zaszkodzi finansom wyścigów.

Szef BHA powołał się na niezależne modelowanie przekazane Skarbowi Państwa przed ogłoszeniem budżetu. Jak powiedział, brytyjskie wyścigi konne otrzymują niemal jedną trzecią rocznego dochodu w wysokości 350 mln funtów z zakładów zawieranych w punktach bukmacherskich przy głównych ulicach miast.

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Ryzyko zamknięcia punktów bukmacherskich

Dunshea stwierdził, że istnieje ryzyko zamknięcia setek, a nawet tysięcy punktów bukmacherskich w całym kraju. Jego zdaniem może to wpłynąć na pule nagród, rentowność torów wyścigowych, tysiące miejsc pracy, a także na projekty dotyczące dobrostanu koni i badania branżowe.

Zaznaczył również, że dla części kibiców wizyta u lokalnego bukmachera jest głównym sposobem uczestniczenia w wyścigach konnych. BHA planuje pilnie omówić z rządem możliwości złagodzenia skutków polityki podatkowej oraz dodatkowo przeanalizować dokumenty budżetowe.

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