W Meksyku kierowca Sergio Pérez przedłużył kontrakt z zespołem Cadillac w Formule 1 co najmniej do końca 2029 roku. Poprzednia umowa 36-letniego kierowcy wygasała pod koniec 2027 roku, jednak przed Grand Prix Meksyku została przedłużona o kolejne dwa lata.

Kontrakt do 2029 roku

O nowej wieloletniej umowie informuje Sky Sports. Pérez oświadczył, że od początku wierzył w projekt Cadillac Formula 1 Team i uważa przedłużenie współpracy za naturalną kontynuację tego etapu.

Według kierowcy tworzenie zespołu Formuły 1 od podstaw wymaga czasu, ciężkiej pracy i cierpliwości. Zaznaczył, że jest zadowolony z postępów zespołu i zamierza pracować z nim przez najbliższe trzy lata.

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Jubileuszowy start u siebie

W niedzielę na torze Autódromo Hermanos Rodríguez w Meksyku Pérez zaliczy swój 300. start w Grand Prix. Odbędzie się on przed własną publicznością meksykańskiego kierowcy podczas Grand Prix Meksyku.

Pérez podziękował również Danowi Towrissowi, Markowi Reussowi, TWG Motorsports, General Motors, członkom zespołu i jego kibicom za wsparcie oraz zaufanie.

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