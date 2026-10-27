Сборная Англии по регби потеряла фланкера «Бата» Гая Пеппера и центрового «Бристоля» Бенхарда ван Ренсбурга на весь осенний период. Главный тренер команды Стив Бортвик также ожидает информации о состоянии основного флай-хава Фина Смита, который лечит травму икроножной мышцы.

Как сообщает The Guardian, Пеппер получил травму голеностопа в матче против «Глостера» в прошлую пятницу и пропустит несколько недель. Ван Ренсбургу также посоветовали отдохнуть и восстановиться после двух тяжелых сотрясений мозга за последние три месяца.

Неопределенность относительно Смита

Фин Смит получил повреждение икры в игре против «Лестера». Бортвик заявил, что пока неясно, сможет ли регбист «Нортгемптона» сыграть против Австралии на следующей неделе. Тренер планирует назвать состав на воскресный матч примерно в среду, но отметил, что в его распоряжении есть другие качественные флай-хавы — Джордж Форд и Маркус Смит.

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Еще один игрок «Бата», хукер Кепу Туипулоту, покинул тренировку в Бегшоте из-за травмы ноги. Ее тяжесть должны оценить медики. В то же время Себ Аткінсон, восстанавливавшийся после проблем с коленом, и Мэнни Феи-Вабосо с травмой задней поверхности бедра, как ожидается, смогут сыграть в эти выходные за «Глостер» и «Эксетер» соответственно.

Клубные матчи перед игрой с Австралией

По договоренности между Регбийным союзом Англии и клубами команды могут задействовать игроков сборной после разрешения медицинского штаба Англии. Бортвик отметил, что беспокоится о состоянии своих подопечных во время матчей внутреннего первенства, поскольку у сборной меньше времени на подготовку из-за включения в календарь финального уикенда Nations Championship.

В следующем году состоится чемпионат мира, а до заключительного этапа подготовки англичан к турниру осталось девять тест-матчей. Бортвик назвал осеннюю серию последней возможностью сыграть с соперниками из Южного полушария перед мундиалем.

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