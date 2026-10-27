英格兰队秋季失去佩珀和范伦斯堡——《卫报》

英格兰橄榄球队在整个秋季期间失去了巴斯队侧翼盖伊·佩珀和布里斯托尔队中锋本哈德·范伦斯堡。球队主教练史蒂夫·博思威克也在等待有关主力司职飞卫的芬·史密斯状况的信息，后者正在治疗小腿肌肉伤势。

据《卫报》报道，佩珀在上周五对阵格洛斯特的比赛中脚踝受伤，将缺阵数周。范伦斯堡也被建议休息和恢复，他在过去三个月里遭遇了两次严重脑震荡。

史密斯的情况尚不确定

芬·史密斯在对阵莱斯特的比赛中小腿受伤。博思威克表示，目前尚不清楚这名北安普顿球员能否在下周对阵澳大利亚的比赛中出场。教练计划在周三左右公布周日比赛的阵容，但指出自己还有其他高水平的飞卫可用——乔治·福特和马库斯·史密斯。

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另一名巴斯队球员、钩球手凯普·图伊普洛图因腿部受伤离开了在巴格肖特进行的训练。伤势严重程度将由医生评估。同时，此前因膝盖问题恢复中的塞布·阿特金森，以及遭遇大腿后侧伤势的曼尼·费伊-瓦博索，预计将能够在本周末分别代表格洛斯特和埃克塞特出场。

对阵澳大利亚前的俱乐部比赛

根据英格兰橄榄球联盟与俱乐部之间的协议，各队在获得英格兰医疗团队许可后可以使用国家队球员。博思威克指出，他担心弟子们在国内联赛比赛期间的状况，因为赛程中加入了Nations Championship决赛周末，国家队的备战时间更少。

世界杯将于明年举行，英格兰队在进入赛事最终备战阶段前还剩九场测试赛。博思威克称，秋季系列赛是在世界杯前与南半球对手交手的最后机会。

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