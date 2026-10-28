Rosyjskie drużyny nie będą występować w zawodach Pucharu Świata w bobslejach. Pierwsze starty sezonu zaplanowano na 27 listopada w Altenbergu w Niemczech. Międzynarodowa Federacja Bobsleja i Skeletonu przedłużyła sankcje wprowadzone z powodu wojny Rosji, państwa-agresora, przeciwko Ukrainie, informuje CBC World.

Dopuszczenie tylko w konkurencjach indywidualnych

Federacja poinformowała, że poszczególni sportowcy z Rosji mogą uzyskać prawo startu w skeletonie i monobobie. Będą mogli uczestniczyć wyłącznie jako indywidualni neutralni sportowcy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dopuszczenia i przejścia weryfikacji.

Skeleton i monobob są konkurencjami indywidualnymi: w skeletonie po torze zjeżdża jeden sportowiec, a w monobobie — jedna sportsmenka. Odróżnia je to od dwuosobowego i czteroosobowego bobsleja, w których występuje drużyna.

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Oświadczenie Władysława Heraskevycha

Ukraiński skeletonista Władysław Heraskevych oświadczył, że podczas dyskusji przedstawiono fakty dotyczące poparcia Rosyjskiej Federacji Bobsleja i rosyjskich sportowców dla działań ich rządu. Wspomniał również o możliwej przynależności części sportowców do rosyjskiej armii. Według Heraskevycha decyzję podjęto przekonującą większością głosów.

Heraskevych został również odsunięty od zawodów w lutym po tym, jak nie zgodził się zrezygnować z kasku upamiętniającego ponad 20 sportowców i trenerów, którzy zginęli po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

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