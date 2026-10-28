Российские команды не будут выступать на этапах Кубка мира по бобслею. Первые старты сезона запланированы на 27 ноября в Альтенберге, Германия. Международная федерация бобслея и скелетона продлила санкции, введенные из-за войны России, государства-агрессора, против Украины, сообщает CBC World.

Допуск только в индивидуальных дисциплинах

Федерация сообщила, что отдельные спортсмены из России могут получить право выступать в скелетоне и монобобе. Они смогут участвовать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов при условии соответствия критериям допуска и прохождения проверки.

Скелетон и монобоб являются индивидуальными дисциплинами: в скелетоне по трассе спускается один спортсмен, а в монобобе — одна спортсменка. Это отличает их от двухместного и четырехместного бобслея, где выступает команда.

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Заявление Владислава Гераскевича

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что во время обсуждения были представлены факты о поддержке Федерацией бобслея России и российскими спортсменами действий своего правительства. Он также упомянул о возможной принадлежности некоторых спортсменов к российской армии. По словам Гераскевича, решение было принято убедительным большинством голосов.

Гераскевич также был отстранен от соревнований в феврале после того, как не согласился отказаться от шлема в память о более чем 20 спортсменах и тренерах, погибших после российского вторжения в Украину.

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