Legendarny ukraiński piłkarz i zdobywca „Złotej Piłki” z 1975 roku, Oleg Blochin, nie wziął udziału w tegorocznej uroczystej ceremonii wręczenia nagrody w Londynie z powodu problemów zdrowotnych. Informację tę przekazał 27 października inny ukraiński laureat tej prestiżowej nagrody, Ihor Biełanow, zaznaczając, że wizytę uniemożliwiło przeziębienie.

Ukrainę na uroczystości reprezentowali Andrij Szewczenko oraz Ihor Belanow, którzy zdobyli swoje nagrody odpowiednio w 2004 i 1986 roku. Wszyscy trzej ukraińscy zdobywcy „Złotej Piłki” są wychowankami i byłymi piłkarzami kijowskiego „Dynamo”, którzy zdobyli swoje najważniejsze trofea pod kierownictwem Walerija Łobanowskiego.

Źródło: Biełanow na Facebooku.

W Londynie, w Wielkiej Brytanii, napastnik monachijskiej „Bayernu” i kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane otrzymał „Złotą Piłkę” — nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. 33-letni napastnik został pierwszym angielskim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę od czasu Michaela Owena w 2001 roku.

Prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Szewczenko pogratulował Harry'emu Kane'owi zwycięstwa w kategorii „Złota Piłka – 2026” i opowiedział o swojej roli podczas ceremonii wręczenia nagród.

Czytaj nas na