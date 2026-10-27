W Anglii były kolega Jamesa Andersona z reprezentacji Stuart Broad skrytykował decyzję klubu krykietowego Lancashire o nieprzedłużeniu kontraktu z 44-letnim bowlerem. Jak informuje BBC Sport, Broad uważa, że klub potraktował jednego ze swoich najsłynniejszych zawodników bez szacunku i powinien był zorganizować dla niego bardziej godne pożegnanie.

Kontrakt nie zostanie przedłużony

W ubiegłym tygodniu Anderson został poinformowany, że Lancashire nie przedłuży jego kontraktu. Kończy to jego 26-letnią zawodową karierę w klubie. W ubiegłym sezonie zdobył 50 wicketów w County Championship i był kapitanem zespołu.

Nowy dyrektor ds. krykieta Paul Farbrace, który przechodzi do Lancashire z Sussex, zdecydował się przebudować zespół z myślą o przyszłości. Lancashire zakończyło sezon na przedostatnim miejscu w drugiej dywizji County Championship. Farbrace nie rozpoczął jeszcze oficjalnie pracy na nowym stanowisku, ale poinformował Andersona o decyzji razem z dyrektorem generalnym Richardem Kenyonem, który również niedawno objął stanowisko.

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Krytyka procedury i możliwe pożegnanie

Broad oświadczył, że decyzja świadczy o braku przywództwa w klubie, i zakwestionował rolę kierownictwa Lancashire w tym procesie. Wraz z Andersonem zdobyli rekordowe 1039 wicketów w 138 meczach testowych dla reprezentacji Anglii.

Informacja o decyzji dotyczącej kontraktu pojawiła się w środę, a klub oficjalnie skomentował ją dopiero w niedzielę. Na spotkaniu z członkami klubu w poniedziałek Lancashire oświadczyło, że rozważy możliwość zorganizowania pożegnania Andersona. Sam zawodnik wyraził rozczarowanie sytuacją, lecz nie ogłosił zakończenia kariery. Według BBC Sport inne hrabstwa są zainteresowane możliwością pozyskania weterana.

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