В Англии бывший партнёр Джеймса Андерсона по сборной Стюарт Брод раскритиковал решение крикетного клуба «Ланкашир» не продлевать контракт с 44-летним боулером. Как сообщает BBC Sport, Брод считает, что клуб отнёсся к одному из своих самых известных игроков неуважительно и должен был организовать для него более достойное прощание.

Контракт не продлят

На прошлой неделе Андерсону сообщили, что «Ланкашир» не будет продлевать его контракт. Это завершает его 26-летнюю профессиональную карьеру в составе клуба. В прошлом сезоне в County Championship он взял 50 викетов и был капитаном команды.

Новый директор по крикету Пол Фарбрейс, который переходит в «Ланкашир» из «Сассекса», решил перестроить команду на будущее. «Ланкашир» завершил сезон предпоследним во втором дивизионе County Championship. Фарбрейс ещё официально не приступил к работе в новой должности, но сообщил Андерсону о решении вместе с генеральным директором Ричардом Кеньоном, который также недавно занял свой пост.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика процедуры и возможное прощание

Брод заявил, что решение свидетельствует о недостатке лидерства в клубе, и поставил под сомнение роль руководства «Ланкашира» в этом процессе. Вместе с Андерсоном они взяли рекордные 1039 викетов в 138 тестовых матчах за сборную Англии.

О решении по контракту стало известно в среду, а официально клуб прокомментировал его только в воскресенье. На встрече с членами клуба в понедельник «Ланкашир» заявил, что рассмотрит возможность организовать прощание с Андерсоном. Сам игрок выразил огорчение ситуацией, однако не объявил о завершении карьеры. По информации BBC Sport, другие графства заинтересованы в возможности пригласить ветерана.

Читай нас в