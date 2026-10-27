布罗德批评兰开夏不续约安德森——BBC体育

在英格兰，詹姆斯·安德森的前国家队队友斯图尔特·布罗德批评兰开夏郡板球俱乐部决定不与这位44岁的投球手续约。据BBC体育报道，布罗德认为，俱乐部不尊重这位最知名的球员之一，本应为他安排一场更体面的告别。

合同将不获续约

上周，安德森被告知兰开夏不会续约。这也结束了他在该俱乐部长达26年的职业生涯。上赛季，他在郡锦标赛中取得50个三柱门，并担任球队队长。

从萨塞克斯转投兰开夏的新任板球总监保罗·法布雷斯决定着眼未来重建球队。兰开夏在郡锦标赛第二级别中以倒数第二名结束赛季。法布雷斯尚未正式开始新职位的工作，但他与同样 недавно上任的首席执行官理查德·凯尼恩一同将这一决定告知安德森。

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对程序的批评及可能的告别

布罗德表示，这一决定显示俱乐部缺乏领导力，并质疑兰开夏管理层在此过程中的作用。他与安德森共同代表英格兰队出战138场测试赛，取得创纪录的1039个三柱门。

有关合同决定的消息在周三传出，而俱乐部直到周日才正式发表评论。在周一与俱乐部会员的会议上，兰开夏表示将考虑为安德森举办告别活动的可能性。球员本人表达了对这一情况的失望，但没有宣布退役。据BBC体育报道，其他郡队有兴趣邀请这位老将。

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