Po turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo polska tenisistka Katarzyna Kawa nadal walczy o miejsce w głównej drabince Australian Open. WTA zmieniła zasady tworzenia listy uczestniczek australijskiego turnieju: ranking na potrzeby tych zawodów zostanie zamrożony 15 listopada, informuje Interia Sport.

Wynik w Ningbo

Według portalu po występie w Ningbo Kawa awansowała na 106. miejsce w rankingu WTA, ustanawiając rekord kariery. Polka przeszła kwalifikacje i odniosła cztery zwycięstwa, w tym w 1/8 finału pokonała Belindę Bencic, która wówczas zajmowała 14. miejsce w światowym rankingu.

W kolejnym meczu Kawa przegrała z Jeleną Rybakiną, która później wygrała turniej. Jednocześnie polska tenisistka została jedyną uczestniczką zawodów w Ningbo, która odebrała Rybakinie seta: drugą partię wygrała 6:3, a pierwszą i trzecią przegrała 1:6, 1:6.

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Ostatnie możliwości zdobycia punktów

Trener tenisistki Maciej Domka przekazał, że lista uczestniczek Australian Open zostaje zamknięta 15 listopada. Z tego powodu Kawa nie planuje występować pod koniec sezonu w turniejach WTA 125 w Ameryce Południowej, gdzie tenisistki mogły wcześniej zdobywać dodatkowe punkty rankingowe.

W przyszłym tygodniu 33-letnia Kawa ma zagrać w turnieju WTA 250 w indyjskim Ćennaju. Będzie to jej ostatni start w sezonie w głównym cyklu WTA. W chwili publikacji, według Interia Sport, zajmowała 111. miejsce w rankingu live po odjęciu 30 punktów za ubiegłoroczny występ w Indiach.

Opcją rezerwową dla Kawy pozostaje turniej ITF W50 w japońskiej Jokohamie, który rozpoczyna się 9 listopada. Może tam wystąpić, jeśli będzie jej brakowało kilku punktów do poprawy pozycji rankingowej. Następnie tenisistka ma wrócić do Polski na mecz Pucharu Billie Jean King ze Szwecją w Toruniu.

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