После турнира WTA 500 в китайском Нинбо польская теннисистка Катажина Кава продолжает борьбу за попадание в основную сетку Australian Open. WTA изменила порядок формирования списка участниц австралийского турнира: рейтинг для него будет зафиксирован 15 ноября, сообщает Interia Sport.

Результат в Нинбо

По данным издания, после выступления в Нинбо Кава поднялась на 106-е место в рейтинге WTA, обновив личный рекорд. Полька прошла квалификацию и одержала четыре победы, в частности в 1/8 финала обыграла Белинду Бенчич, которая на тот момент занимала 14-е место в мировом рейтинге.

В следующем матче Кава уступила Елене Рыбакиной, которая впоследствии выиграла турнир. При этом польская теннисистка стала единственной участницей соревнований в Нинбо, которая взяла сет у Рыбакиной: вторую партию она выиграла со счетом 6:3, а первую и третью проиграла 1:6, 1:6.

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Последние возможности набрать очки

Тренер теннисистки Мацей Домка сообщил, что список участниц Australian Open закрывается 15 ноября. Поэтому Кава не планирует выступать в конце сезона на турнирах WTA 125 в Южной Америке, где теннисистки ранее могли набирать дополнительные рейтинговые очки.

На следующей неделе 33-летняя Кава должна сыграть на турнире WTA 250 в индийском Ченнаи. Это будет ее последний старт сезона в основном туре WTA. На момент публикации, по информации Interia Sport, она занимала 111-е место в live-рейтинге после списания 30 очков за прошлогоднее выступление в Индии.

Запасным вариантом для Кавы остается турнир ITF W50 в японской Йокогаме, который стартует 9 ноября. Она может выступить там, если для улучшения рейтинговой позиции будет не хватать нескольких очков. После этого теннисистка должна вернуться в Польшу на матч Кубка Билли Джин Кинг против Швеции в Торуни.

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