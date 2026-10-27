在中国宁波举行的WTA 500赛事后，波兰网球选手卡塔日娜·卡瓦仍在争取进入澳大利亚网球公开赛正赛。WTA调整了澳大利亚赛事参赛名单的确定方式：用于该赛事的排名将于11月15日冻结，Interia Sport报道。

宁波的成绩

据该媒体报道，卡瓦在宁波参赛后升至WTA排名第106位，刷新个人最佳排名。这位波兰选手通过资格赛并取得四场胜利，其中在16强赛击败了当时世界排名第14位的贝琳达·本西奇。

在下一场比赛中，卡瓦不敌后来夺冠的叶连娜·莱巴金娜。同时，这位波兰选手成为宁波赛事中唯一从莱巴金娜手中拿下一盘的参赛者：她以6:3赢得第二盘，但以1:6、1:6输掉第一盘和第三盘。

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最后的抢分机会

这位网球选手的教练马切伊·多姆卡表示，澳网参赛名单将于11月15日截止。因此，卡瓦不计划在赛季末参加南美洲的WTA 125赛事，此前网球选手可以在那里获得额外的排名积分。

下周，33岁的卡瓦将参加在印度金奈举行的WTA 250赛事。这将是她本赛季在WTA主要巡回赛上的最后一站。截至发稿时，据Interia Sport报道，在扣除她去年在印度参赛所获的30个积分后，她在即时排名中位列第111位。

卡瓦的备选方案仍是在日本横滨举行、于11月9日开赛的ITF W50赛事。如果她距离提升排名还差几个积分，她可以参加该赛事。此后，这位网球选手将返回波兰，在托伦参加对阵瑞典的比利·简·金杯比赛。

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