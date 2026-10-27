В США «Голден Стейт Валькириз» обыграли «Атланта Дрим» со счетом 64:55 в пятом матче финала WNBA. «Валькириз» повели 3:2 в серии до четырех побед и теперь находятся в шаге от титула во втором сезоне в лиге.

Стоукс и Бертон набрали по 13 очков

Кайла Стоукс набрала 13 очков, сделала восемь подборов и три блок-шота. По данным The Guardian, Вероника Бертон также записала на свой счет 13 очков и восемь подборов в составе победительниц.

Тиффани Хейз, которая провела 10 сезонов в «Атланте» и вернулась после завершения карьеры два года назад, набрала 12 очков. Тренер «Валькирий» Натали Накасе второй матч подряд оставила Хейз и Кайлу Чарльз в стартовой пятерке после победы в четвертой игре.

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Лидер «Голден Стейт» по результативности Габби Уильямс реализовала три из 14 бросков с игры и завершила матч с девятью очками и шестью подборами. За 9 минут и 8 секунд до конца она оформила трехочковую комбинацию, после которой «Валькириз» увеличили преимущество до 49:42.

«Атланта» проведет дома матч на вылет

У «Дрим» Энджел Риз набрала семь очков, сделала 15 подборов и отдала пять передач. Команда из Атланты допустила 17 потерь, после которых «Голден Стейт» набрал 21 очко.

Шестой матч серии состоится 29 октября в Атланте на арене State Farm Arena, вмещающей 17 тысяч зрителей. Если «Дрим» сравняют счет в серии, седьмая игра пройдет 31 октября на площадке «Валькирий» в Chase Center.

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